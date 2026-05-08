La Juventus sta esplorando diverse opzioni di mercato per rinforzare l’attacco, con un’attenzione particolare a giocatori provenienti dal Real Madrid. Tra le trattative in corso, ci sono contatti per Nico Paz, giovane talentuoso del club spagnolo. Nel frattempo, Brahim Diaz viene considerato come un possibile piano B, in caso di mancato accordo con altri obiettivi. La società continua a monitorare le opportunità per migliorare la rosa.

di Alessio Lento La Juventus sembra muoversi su diversi fronti di mercato con la stessa urgenza con cui si cerca di riscrivere un attacco che fin qui ha fatto troppo poco per soddisfare la piazza. E così, mentre il nome di Brahim Diaz, il trequartista che milita nel Real Madrid, rimane sul tavolo come possibile alternativa in caso di partenze o di rinforzo offensivo, a Torino si ragiona con realismo anche su un profilo molto diverso ma potenzialmente esplosivo come Nico Paz. La pista non è aria fritta: come riportato dal giornalista Luca?Momblano, “nei discorsi tra Juve e Real, in uno scenario molto aperto, si è finito a parlare, di Brahim?Diaz che magari è il punto di partenza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Brahim Diaz piano B, la Juve vuole il colpaccio Real: contatti per Nico Paz

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