Il virus West Nile sta crescendo in diffusione in diversi Paesi europei durante questa estate. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso indicazioni su come proteggersi, raccomandando l’uso di repellenti e di indumenti che coprano la pelle per evitare le punture di zanzare. La diffusione del virus ha portato a un aumento di casi segnalati in alcune aree del continente. La situazione viene monitorata dalle autorità sanitarie nazionali e internazionali.

L’estate porta con sé sole e vacanze, ma anche insidie da non sottovalutare. Tra queste, il virus West Nile sta tornando a far parlare di sé in diversi Paesi europei. Con il picco di contagi previsto tra luglio e settembre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un chiaro avviso. Le zanzare colpiscono soprattutto nel Sud del continente, e la prevenzione rimane oggi la nostra unica vera arma. Sintomi e prevenzione: come limitare i rischi del virus West Nile. Non esistono vaccini o cure specifiche per l’uomo. Gli ospedali possono soltanto trattare i sintomi o fornire cure di supporto nei casi più complessi. Proprio per questo, l’OMS Europa invita tutti alla massima attenzione, specialmente nelle ore dell’alba e del tramonto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Virus West Nile in aumento in Europa: i consigli dell’OMS per difendersi

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Neue Infektionen mit Augenbeteiligung – Prof. Dr. Uwe Pleyer

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