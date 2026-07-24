L’Europa sta rafforzando la sorveglianza sulle arbovirosi e le misure contro le zanzare, a causa dell’aumento di casi di West Nile virus. La Grecia e l’Italia sono state identificate come paesi sotto osservazione speciale. Non sono stati segnalati nuovi focolai o decessi, ma si monitorano attentamente le situazioni nelle aree interessate. Le autorità sanitarie stanno incrementando le attività di controllo e prevenzione.

Rafforzare la sorveglianza delle arbovirosi e la lotta alle zanzare in Europa, considerato l’aumento di casi di un’infezione che sta colpendo in particolare Grecia e Italia. A raccomandarlo è l’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa. “Il West Nile virus non è una minaccia nuova, ma le condizioni che ne favoriscono la diffusione stanno cambiando rapidamente”, ha affermato Hans Kluge, direttore regionale dell’Oms Europa. “Per la maggior parte delle persone il rischio rimane basso, ma chiunque viva o viaggi in un’area colpita dovrebbe adottare le misure di bas e per evitare le punture di zanzara e saper riconoscere i sintomi della malattia grave”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Il West Nile virus allarma l’Europa, Grecia e Italia ‘osservate speciali’

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