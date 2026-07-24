L'Organizzazione mondiale della sanità ha segnalato un aumento dei casi di virus West Nile in Europa, con 21 infezioni registrate in Italia. L'ufficio regionale europeo dell'OMS ha emesso un allarme, evidenziando la diffusione del virus nel continente. Finora, sono stati confermati casi in diverse regioni italiane, senza segnalazioni di decessi. La situazione è monitorata dalle autorità sanitarie locali e internazionali, che continuano a raccogliere dati sulla diffusione e sulla diffusione del virus.

Milano, 24 lug. (Adnkronos Salute) - Il virus West Nile cresce in Europa. Lancia l'alert l'Ufficio regionale europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità, che descrive così la situazione attuale: "La Grecia ha registrato l'aumento recente più rapido, con 21 casi umani confermati dalle autorità sanitarie nazionali al 22 luglio, di cui 14 solo nell'ultima settimana; 20 dei 21 pazienti hanno sviluppato una malattia neuroinvasiva, tra cui encefalite o meningite, e 13 sono ancora ricoverati in ospedale. L'Italia ha la più ampia diffusione geografica, con 21 casi confermati in 17 aree diverse al 15 luglio. Casi di trasmissione locale sono stati segnalati anche in Spagna (2), Romania (2) e Macedonia del Nord (2)". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - L'Oms lancia l'allarme, il virus West Nile cresce in Europa, 21 casi in Italia

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WHO sounds alarm as Ebola spreads in Cong, Uganda

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