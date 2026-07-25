Vimercate dalla parte dei diritti la città da oggi è ReADy

Vimercate ha aderito alla Rete nazionale Re.A.Dy, diventando ufficialmente parte di un gruppo di amministrazioni impegnate nella lotta contro le discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La decisione è stata comunicata oggi, segnando un passo concreto nella promozione dei diritti civili sul territorio. La città si unisce così ad altre realtà italiane che lavorano per tutelare le diversità.

Vimercate entra nella Rete nazionale delle amministrazioni impegnate contro le discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. “ Re.A.Dy “ riunisce 335 enti in tutta Italia tra Regioni, Province autonome e Comuni e, adesso, conta anche su un nuovo presidio in Brianza. Una scelta che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, "rafforza l’impegno sul fronte dei diritti e della lotta a ogni forma di pregiudizio, anche quando si intreccia con altri fattori come disabilità, origine etnica, religione ed età". L’adesione prevede un confronto costante con la società civile e l’associazionismo locale, oltre alla condivisione di esperienze, strumenti e buone pratiche con gli altri partecipanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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