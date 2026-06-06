Una persona ha denunciato di aver subito un’aggressione durante una manifestazione in una città europea, nota per essere definita “la città dei diritti umani”. La denuncia è stata presentata dopo che la vittima ha riferito di essere stata colpita da un oggetto contundente mentre partecipava a un corteo. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già avviato i rilievi per identificare i responsabili. Nessun dettaglio sulla dinamica o sulle eventuali accuse è stato ancora comunicato ufficialmente.

Immagina la città non solo come un insieme di strade e palazzi, ma come un organismo vivo, fatto di relazioni, storie e diritti che si incrociano ogni giorno. È da questa visione che prende vita in città una nuova iniziativa culturale chiamata " Abitare il Mondo, laboratorio di esperienze ", un progetto nato dall’associazione "Abitare il Mondo" e affiliato ad Arci, che unisce professori, studenti, professionisti e cittadini. L’idea di fondo è semplice: unire le forze del mondo universitario e della società per discutere insieme dei problemi reali delle nostre comunità e trovare risposte concrete. Questo percorso si concretizza in un ciclo di appuntamenti, che si rinnoverà ogni anno concentrandosi su un tema diverso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Noi e Vienna, la città dei diritti umani"

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