Marjane Satrapi, autrice del celebre fumetto “Persepolis”, è deceduta all’età di 56 anni. La sua opera ha rappresentato una sfida alle autorità, alle convenzioni sociali e ai pregiudizi, affrontando temi legati ai diritti umani. Satrapi era considerata una delle figure più importanti nel panorama del fumetto internazionale. La sua produzione si caratterizzava per un tono spesso malinconico e poetico, che ha contribuito a portare alla luce questioni sociali e politiche attraverso il medium del fumetto.

Marjane Satrapi è stata una poeta del fumetto. Una delle maggiori al mondo. E in un modo da poeta a volte malinconica qual era, l’autrice di Persepolis ci ha lasciati a soli 56 anni. “È morta di tristezza – hanno annunciato i suoi cari – poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita”. Lei stessa, poco dopo la morte a 53 anni di Mattias, attore e produttore svedese, aveva pubblicato su Instagram dieci post consecutivi, uno per lettera, più due fotografie: “For I lost the love of my life“. L'unica foto rimasta sul profilo di Instagram di Marjane Satrapi che la ritrae insieme al marito morto un... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marjane Satrapi, poeta del fumetto “morta di tristezza”: ha sfidato potere, convenzioni e pregiudizi, sempre dalla parte dei diritti

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Temi più discussi: Marjane Satrapi, poeta del fumetto morta di tristezza: ha sfidato potere, convenzioni e pregiudizi, sempre dalla parte dei diritti; Iran: morta Marjane Satrapi, l'autrice di Persepolis. Aveva 56 anni; Addio a Marjane Satrapi, la voce che raccontò l’Iran attraverso Persepolis; Persepolis e lo sguardo da bambina di Marjane che non ha perso la sua forza.

Muore Marjane Satrapi, l'autrice di Persepolis. reddit

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