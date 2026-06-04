Marjane Satrapi poeta del fumetto morta di tristezza | ha sfidato potere convenzioni e pregiudizi sempre dalla parte dei diritti
Marjane Satrapi, autrice del celebre fumetto “Persepolis”, è deceduta all’età di 56 anni. La sua opera ha rappresentato una sfida alle autorità, alle convenzioni sociali e ai pregiudizi, affrontando temi legati ai diritti umani. Satrapi era considerata una delle figure più importanti nel panorama del fumetto internazionale. La sua produzione si caratterizzava per un tono spesso malinconico e poetico, che ha contribuito a portare alla luce questioni sociali e politiche attraverso il medium del fumetto.
Marjane Satrapi è stata una poeta del fumetto. Una delle maggiori al mondo. E in un modo da poeta a volte malinconica qual era, l’autrice di Persepolis ci ha lasciati a soli 56 anni. “È morta di tristezza – hanno annunciato i suoi cari – poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita”. Lei stessa, poco dopo la morte a 53 anni di Mattias, attore e produttore svedese, aveva pubblicato su Instagram dieci post consecutivi, uno per lettera, più due fotografie: “For I lost the love of my life“. L'unica foto rimasta sul profilo di Instagram di Marjane Satrapi che la ritrae insieme al marito morto un... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Temi più discussi: Marjane Satrapi, poeta del fumetto morta di tristezza: ha sfidato potere, convenzioni e pregiudizi, sempre dalla parte dei diritti; Iran: morta Marjane Satrapi, l'autrice di Persepolis. Aveva 56 anni; Addio a Marjane Satrapi, la voce che raccontò l’Iran attraverso Persepolis; Persepolis e lo sguardo da bambina di Marjane che non ha perso la sua forza.
#goodthingstime Giorno 155/2026 La notizia della morte di Marjane Satrapi mi ha particolarmente colpita. Non solo perché amai molto Persepolis quando uscì, quanto per la causa della sua morte. Marjane Satrapi non ha retto di fronte alla morte del marito, l'a facebook
Muore Marjane Satrapi, l'autrice di Persepolis. reddit
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