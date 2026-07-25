Oggi il personale dei vigili del fuoco di Taranto ha scioperato per tre ore, dalle 15 alle 18. La protesta riguarda le carenze di organico, il mancato riconoscimento del rischio professionale e salari considerati insufficienti.

Di seguito il comunicato: Anche il Comando di Taranto incrocia le braccia sabato dalle 15:00 alle 18:00. “ Le carenze di organico sul nostro territorio, il mancato riconoscimento del rischio professionale e salari inadeguati non sono più tollerabili ” dichiara il Segretario UIL FP VVF, Valeria Trovato. Lo sciopero arriva dopo la rottura del tavolo di conciliazione, con le premesse di un rinnovo contrattuale ritenuto inidoneo a tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori e a riconoscere la specificità dei Vigili del Fuoco per i requisiti peculiari di efficienza psico-fisica e l’impiego in attività usuranti che, pur previsti per legge, continuano a non trovare un riscontro economico adeguato. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

© Noinotizie.it - Vigili del fuoco: oggi sciopero Tre ore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sciopero Milano 5 luglio 2026, secondo sciopero 23 luglio 2026

Notizie e thread social correlati

Vigili del fuoco: domani sciopero Tre oreDomani, i vigili del fuoco del Comando di Taranto sciopereranno per tre ore, dalle 15:00 alle 18:00.

Treni, aerei, pullman, scuola, sanità: sciopero Vigili del fuoco, agitazione di quattro oreUn sciopero di 24 ore coinvolge i trasporti, con possibili disagi su treni, aerei e pullman.

Temi più discussi: A Quartu Sant'Elena i funerali di Pietro Isola; Caltanissetta, vigile del fuoco muore per un malore su un incendio; Riordino Vigili Del Fuoco, oggi primo esame in Consiglio Dei Ministri?; Vigile del fuoco Alessandro Marchì morto nell'incendio a San Cataldo dopo un malore, ricoverato un collega.

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi 23/07 in zona Ponte Galeria. Sul posto sono intervenute le squadre di Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile di Roma Capitale , Forze dell'Ordine e professionisti di Ares 118. Info ow.ly/ph9K x.com

Vigili del Fuoco in sciopero: Salari e salute non possono più aspettareLa UIL FP Vigili del Fuoco ha proclamato per venerdì 25 luglio uno sciopero nazionale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al termine della procedura di conciliazione nazionale dell ... temponews.it

Vigili del Fuoco, il Governo riscrive le carriere: ecco cosa cambia davvero. Ma i sindacati si dividono e scatta lo scioperoRiordino Vigili del Fuoco 2026: il Governo approva il decreto preliminare che cambia carriere, qualifiche e organizzazione del Corpo. infodifesa.it