Un sciopero di 24 ore coinvolge i trasporti, con possibili disagi su treni, aerei e pullman. L'agitazione riguarda anche scuola e sanità, e viene indetta da diversi sindacati. I lavoratori del settore dei trasporti si asterranno dal lavoro, causando possibili interruzioni e ritardi. La protesta si svolge senza specificare le modalità di adesione o le fasce orarie di maggiore impatto.

Sciopero di 24 ore nel settore dei trasporti. Treni, aerei, pullman, possibili disagi per l’agitazione indetta da vari sindacati che riguarda anche scuola e sanità. —– Di seguito la comunicazione di Trenitalia: Dalle ore 21:00 di giovedì 28 alle ore 21:00 di venerdì 29 maggio, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni possono subire variazioni o cancellazioni. Treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Treni, aerei, pullman, scuola, sanità: sciopero Vigili del fuoco, agitazione di quattro ore

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