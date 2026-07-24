Di seguito il comunicato: Anche il Comando di Taranto incrocia le braccia sabato dalle 15:00 alle 18:00. “ Le carenze di organico sul nostro territorio, il mancato riconoscimento del rischio professionale e salari inadeguati non sono più tollerabili ” dichiara il Segretario UIL FP VVF, Valeria Trovato. Lo sciopero arriva dopo la rottura del tavolo di conciliazione, con le premesse di un rinnovo contrattuale ritenuto inidoneo a tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori e a riconoscere la specificità dei Vigili del Fuoco per i requisiti peculiari di efficienza psico-fisica e l’impiego in attività usuranti che, pur previsti per legge, continuano a non trovare un riscontro economico adeguato. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

© Noinotizie.it - Vigili del fuoco: domani sciopero Tre ore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Buongiorno24 del 30 Marzo 2026

Notizie e thread social correlati

Treni, aerei, pullman, scuola, sanità: sciopero Vigili del fuoco, agitazione di quattro oreUn sciopero di 24 ore coinvolge i trasporti, con possibili disagi su treni, aerei e pullman.

Vigili del fuoco in sciopero: "Mezzi obsoleti e condizioni di lavoro non più sostenibili"I vigili del fuoco sono in sciopero, denunciando mezzi di soccorso obsoleti e problemi strutturali nelle sedi di lavoro.

Temi più discussi: Oltre mille interventi dei Vigili del fuoco in Sicilia per gli incendi boschivi. A Caltanissetta un Vigile del fuoco perde la vita, il cordoglio del Presidente Mattarella | Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Vigili del Fuoco, domani a Cagliari l’ultimo saluto a Pietro Isola; Concorso vigili del fuoco 2026, bando per 400 posti: quando scade e come fare domanda; Riordino Vigili Del Fuoco, oggi primo esame in Consiglio Dei Ministri?.

#Meteo Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso per il caldo: domani saranno 7 per passare a 15 giovedì 16 luglio. Nelle immagini dei Vigili del fuoco, l'incendio ad Aglientu. In Sardegna, attesi 44°C nell'interno e 41°C ad Oristano, ma il culmine x.com

Vigili del fuoco: domani sciopero Tre oreLo sciopero si svolgerà nel rigoroso rispetto della normativa sui servizi pubblici essenziali. La UIL FP VVF assicura che tutti gli interventi di soccorso urgente e le prestazioni indispensabili ... noinotizie.it

Vigili del Fuoco, il Governo riscrive le carriere: ecco cosa cambia davvero. Ma i sindacati si dividono e scatta lo scioperoRiordino Vigili del Fuoco 2026: il Governo approva il decreto preliminare che cambia carriere, qualifiche e organizzazione del Corpo. infodifesa.it