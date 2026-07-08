Durante il matrimonio di una celebrità da milioni di dollari, alcuni ospiti VIP si sono lamentati di dover fare la fila al buffet e di dover mangiare in piedi, come a una sagra. Le immagini mostrano lunghe code e spazi ristretti, con alcuni invitati che si sono mostrati insoddisfatti del servizio di ristorazione. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa organizzazione, né su eventuali risposte da parte degli organizzatori.

Cosa fare quando organizzi il matrimonio dell’anno ma i tuoi ospiti si ritrovano a fare la fila al buffet e a mangiare in piedi come a una sagra di paese? Il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, celebrato venerdì 3 luglio al Madison Square Garden di New York, è ormai una certezza storica, confermata dalla portavoce della cantante e dagli schermi dell’arena. Se l’unione non è in discussione, a scatenare i tabloid americani è tutto il resto. L’assoluto riserbo sulle immagini ufficiali ha creato un vuoto che i media d’oltreoceano hanno riempito con indiscrezioni dettagliatissime, molte delle quali vanno prese rigorosamente con le pinze. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Perché fare la fila al buffet se sei a nozze da milioni di dollari?”: i retroscena sulle lamentele degli ospiti vip del matrimonio di Taylor Swift

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Todos se burlan de ella como juguete del CEO, confiesa diez años de amor, invitados atónitos

Notizie e thread social correlati

Taylor Swift e Travis Kelce, matrimonio kolossal a New York: il budget fino a 20 milioni di dollari, i 100 ospiti vip e le scommesse dei fanUn matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce si è svolto a New York, con un budget stimato fino a 20 milioni di dollari.

I beauty look degli ospiti al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce (da Camila Cabello, a Selena Gomez e Karlie Kloss)Tra gli ospiti del matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, molte si sono mostrate con look di bellezza curati e distintivi.

Argomenti più discussi: Perché Adam Sandler ha celebrato il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce; Taylor Swift, il matrimonio un flop? Star in fila nel buffet pacchiano: Non è degno delle nozze dell'anno; Era tutto piuttosto orribile e di cattivo gusto: il caos al matrimonio di Taylor Swift, le star scocciate in coda per il buffet e il suo brutale sistema di classificazione per gli ospiti… gli addetti ai lavori rivelano tutti i dettagli esclusivi ad ALISON BOSHOFF.