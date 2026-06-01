Jordan Henderson si unisce alla rosa inglese in vista della Coppa del Mondo, portando con sé esperienza e leadership. La sua presenza potrebbe incidere sulle scelte tattiche della squadra, che si prepara a disputare il torneo. Nel frattempo, la squadra di un allenatore noto per le decisioni controverse ha annunciato recenti modifiche alla formazione, generando discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Notizia fresca giunta in redazione: Nella squadra di Thomas Tuchel per la Coppa del Mondo ci sono state quasi tante decisioni controverse quante sono state prese. I sostenitori e gli esperti dell’Inghilterra sono facili da dividere e non c’è occasione migliore per farlo che ai piedi di un importante torneo estivo. Tuchel non ha il compito di fare scelte per motivazioni diverse dai risultati, ma si ha l’impressione che non gli importi di dire no quando si tratta dei suoi piani. L’allenatore dell’Inghilterra ha firmato un prolungamento del contratto di due anni a febbraio, ma la Coppa del Mondo 2026 è ed è sempre stata al centro della sua nomina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Jordan Henderson ha qualcosa da offrire all’Inghilterra: se riusciranno a trarne vantaggio, potrebbe influenzare la loro Coppa del Mondo

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