Un video mostra il corpo di un uomo senza vita, sdraiato supino con la bocca aperta e una vasta chiazza di sangue che dalla nuca si diffonde sulla strada. La pozza di sangue, mai visibile prima, si estende sul manto stradale, con rivoli che sfiorano il viso dell’uomo. La scena è ripresa dall’alto, evidenziando il volto e la chiazza che lo attraversa. Nessun altro dettaglio è visibile nel filmato.

Una grossa chiazza di sangue scorre dalla nuca verso il centro della strada. Altri rivoli rossi sfregiano il viso di un uomo morto. Il corpo senza vita è quello di Abderrahim Fakir e un nuovo video lo mostra dopo il decesso, supino, con la bocca spalancata e quella pozza di sangue che fino ad oggi non era mai emersa. “Prima di essere sbattuto per terra, il volto e la testa di Fakir erano integri”, tuona il legale dell’uomo, Fabio Anselmo, spiegando poi che non è in grado di interpretare la presenza del sangue “perché non faccio ricostruzioni medico-legali”. “Si è ferito alla nuca strisciando per terra”, replica l’avvocato dei poliziotti iscritti nel registro 45 bis per la morte del 42enne, domenica scorsa, durante un fermo nel quartiere bolognese del Pilastro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Video shock di Fakir morto con una grossa chiazza di sangue

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