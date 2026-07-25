Durante il ritiro del Napoli a Dimaro, si è svolta una cena solidale organizzata dal Napoli Club Bologna. Alla serata hanno partecipato i ragazzi di “Figli in Famiglia”, un’associazione che supporta famiglie in difficoltà. L’evento ha visto la presenza di numerosi tifosi e rappresentanti del club, con lo scopo di raccogliere fondi e sensibilizzare sull’assistenza alle famiglie bisognose. La serata si è conclusa con un gesto di solidarietà e condivisione tra i partecipanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una serata all’insegna della solidarietà ha accompagnato il ritiro del Napoli a Dimaro. Il Napoli Club Bologna ha organizzato una cena di beneficenza per sostenere il progetto “Diamo un calcio alla camorra”, iniziativa che attraverso lo sport promuove i valori della legalità, dell’inclusione e della speranza, offrendo nuove opportunità a tanti giovani. Durante la cena è stata presentata anche una rappresentanza dei ragazzi di “Figli in Famiglia”, esempio concreto dell’importanza di questo percorso. L’intero ricavato delle’evento è stato destinato a sostenere il progetto. Esserci ha significato trascorrere una piacevole serata tra tifosi azzurri e, soprattutto, aver dato un contributo concreto a una causa che fa davvero la differenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - VIDEO/ Dimaro, cena solidale del Napoli Club Bologna: i ragazzi di “Figli in Famiglia” al ritiro azzurro

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Dimaro, cena solidale del Napoli Club Bologna: i ragazzi di Figli in Famiglia al ritiro azzurro

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