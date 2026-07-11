Il ritiro del Napoli a Dimaro è il primo evento delle celebrazioni per il Centenario del club e attirerà migliaia di tifosi. La località trentina si prepara ad accogliere i supporter con un’atmosfera dedicata ai colori azzurri. Tra le attività previste ci sono allenamenti aperti, visite al museo e momenti commemorativi legati alla storia della squadra.

Il ritiro del Napoli a Dimaro sarà il primo grande appuntamento delle celebrazioni per il Centenario del club e, come racconta Il Mattino, la località trentina è pronta ad accogliere migliaia di tifosi con un’atmosfera completamente dedicata ai colori azzurri. Il Mattino spiega che il benvenuto ai sostenitori sarà affidato a una delle frasi più celebri di Diego Armando Maradona: «Ciao napoletani, la nostra amicizia e tutto quello che abbiamo realizzato lo sappiamo soltanto io e voi. Questo non si potrà mai cancellare». Uno dei sette slogan scelti dal Napoli e da Trentino Marketing per impreziosire le vie del paese nell’anno del Centenario. Secondo quanto riferisce ancora Il Mattino, Dimaro si prepara a vivere un’altra estate da protagonista dopo quindici anni consecutivi di ritiro azzurro, un primato ormai consolidato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, Dimaro si veste d’azzurro: il ritiro del Centenario tra Maradona, museo e allenamenti aperti”

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