Una cena di solidarietà si terrà nelle prossime settimane per aiutare una famiglia coinvolta nell'esplosione avvenuta lo scorso gennaio in località Il Matto. L’evento è organizzato da associazioni locali e mira a raccogliere fondi per sostenere le spese legate ai danni subiti dalla famiglia. L’appuntamento si svolgerà in un ristorante della zona e vedrà la partecipazione di cittadini e volontari che vogliono contribuire alla causa. La data precisa dell’evento sarà comunicata nelle prossime settimane.

Arezzo, 16 maggio 2026 – In arrivo una cena per sostenere una delle famiglie colpite dall’esplosione dello scorso gennaio in località Il Matto. L’iniziativa è in programma stasera sabato 16 maggio, alle ore 20, nei locali della Rievocazione Storica della Battitura di Ruscello che verranno animati da una mobilitazione solidale per portare un aiuto concreto e per dimostrare la vicinanza della comunità aretina verso chi sta vivendo un momento di forte difficoltà. A promuovere la serata è l’associazione PB73 che rinnoverà il proprio impegno a favore delle situazioni di fragilità e bisogno del territorio, promuovendo un appuntamento all’insegna di partecipazione e reciproco sostegno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una cena solidale per la famiglia colpita dall’esplosione del Matto

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