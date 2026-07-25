A Vicenza, il centro sociale precedentemente noto come Bocciodromo è stato acquistato dagli attivisti e ora si chiama Juna. La struttura, che in passato era occupata abusivamente, diventa ufficialmente di proprietà degli attivanti. Questa mattina si è svolta la cerimonia di passaggio di proprietà, con gli attivisti che hanno preso possesso dei locali, segnando un cambiamento di status per lo spazio.

Talvolta inquilini, a lungo occupanti abusivi, ora proprietari. L’ex centro sociale Bocciodromo ha un nuovo nome, Juna, ma soprattutto una nuova sede, per la prima volta di proprietà. Il «fu» Bocciodromo, il centro sociale di Vicenza e punto di riferimento della galassia antagonista cittadina e provinciale, apre dunque a una «nuova fase, ancora più ambiziosa», fanno sapere i militanti. È stato acquistato, tra prestiti e fondi personali degli attivisti, un capannone in zona Mercato Nuovo, che necessita di essere ristrutturato. Si tratterebbe di un piccolo capannone parte del complesso dell’ex dogana di via Fornaci. Si tratta anche della fine delle occupazioni particolarmente intense negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Vicenza, il centro sociale Bocciodromo «rinasce» come Juna e gli attivisti acquistano la nuova sede

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