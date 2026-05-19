Il Centro Primavera rinasce | inaugurazione del Bocciodromo e mostra di locandine
Il centro sociale Primavera Aps di via M. Angeloni ha firmato un accordo con il Comune di Forlì per la gestione del bocciodromo situato nelle vicinanze. La struttura, recentemente completata, sarà ufficialmente inaugurata domenica 24 maggio con una gara amatoriale. In concomitanza, sarà aperta una mostra di locandine che riguarda il centro. L’evento prevede anche un breve incontro tra i partecipanti, senza ulteriori interventi ufficiali.
Il centro sociale Primavera Aps di via M.Angeloni, 56, ha recentemente sottoscritto un Patto di collaborazione col Comune di Forlì per la gestione del Bocciodromo costruito a ridosso del Centro stesso e domenica 24 maggio ci sarà l’inaugurazione con disputa di una breve gara amatoriale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sullo stesso argomento
“Pontenure Rinasce”, domenica 26 aprile l’inaugurazione del point di FuochiDomenica 26 aprile alle ore 18 verrà inaugurato il point elettorale della lista civica “Pontenure Rinasce” del candidato sindaco Sergio Fuochi.
La Zobia rivive in fotografia: inaugurazione della mostra e le premiazioni al Centro Aldo BraibantiDomenica 15 marzo alle ore 10,30 al Centro Culturale Aldo Braibanti (ex macello) in largo Gabrielli 3 a Fiorenzuola sarà inaugurata la mostra del...
La primavera al Parco si accende di colori e profumi: aiuole di tulipani, eleganti iris, scenografici allium e raffinate peonie accompagnano ogni passo in un viaggio nella natura che rinasce. Tra i sentieri si aprono scorci incantevoli e silenziosi querceti secolari, facebook
Primavera, con la festa rinasce una comunitàIl sindaco di Baiso Fabio Spezzani dà risalto alla serata di ‘festa della primavera’, considerata ’Una danza della comunità’, evidenziando il valore di iniziative che promuovono cultura con la ... ilrestodelcarlino.it