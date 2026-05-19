Il Centro Primavera rinasce | inaugurazione del Bocciodromo e mostra di locandine

Il centro sociale Primavera Aps di via M. Angeloni ha firmato un accordo con il Comune di Forlì per la gestione del bocciodromo situato nelle vicinanze. La struttura, recentemente completata, sarà ufficialmente inaugurata domenica 24 maggio con una gara amatoriale. In concomitanza, sarà aperta una mostra di locandine che riguarda il centro. L’evento prevede anche un breve incontro tra i partecipanti, senza ulteriori interventi ufficiali.

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