Yoga burraco e corsi per tutte le età | così rinasce il centro sociale L’Incontro dopo la ristrutturazione

Domenica, 24 maggio, alle ore 16,30, in piazza Decio Raggi, è in programma l'inaugurazione del Centro Sociale "L'Incontro", al termine dei lavori di riqualificazione. Rimini torna ad avere un importante presidio di aggregazione per il quartiere di Miramare e per le zone Sud della città: uno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

‘Terapia’ dello yoga in Oncologia. Corsi per affrontare la malattiaMassa, 20 marzo 2026 – C’è un silenzio diverso nella Sala della Musica dell’ospedale Ospedale Apuane.

"Askatasuna come Hezbollah", scoppia il caso dopo le intercettazioni del centro sociale di TorinoAskatasuna, il centro sociale autonomo di Torino coinvolto nel ferimento di diversi poliziotti nel corso del corteo dello scorso 31 gennaio, avrebbe...

Filuzzi, yoga e burraco: così è rinata Casa RuoziBOLOGNA – Ci sono quelli che si occupano di comunicazione, grafica e design. Le ragazze che organizzano laboratori e giochi per bambini e quelli che curano le attività culturali con letture, libri e ... bologna.repubblica.it

Vacanze yoga maggio 2026: elenco di ritiri, weekend e corsi in Italia e oltreUna panoramica pratica sulle vacanze yoga maggio 2026, con suggerimenti per trovare e promuovere ritiri in Italia e all'estero ... tuobenessere.it