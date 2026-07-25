Guglielmo Vicario non ha preso parte alla tournée con il Tottenham, come spiegato dall’allenatore De Zerbi. Il tecnico ha annunciato che il portiere è rimasto a casa per motivi personali, senza fornire ulteriori dettagli. La Juventus continua a monitorare la situazione del giocatore, considerato un possibile obiettivo per la porta. La decisione di Vicario di non partire non ha coinvolto questioni tecniche o fisiche, ma rimane una scelta legata a motivazioni private.

di Luca Fioretti La Juventus non perde di vista Guglielmo Vicario per la porta mentre De Zerbi chiarisce il motivo della sua mancata partenza in torunée col Tottenham. Il nome di Guglielmo Vicario continua a essere accostato con grande insistenza alla Juventus, alimentando le voci relative a un suo possibile approdo a Torino come rinforzo per la rosa di Luciano Spalletti. Il profilo dell’estremo difensore italiano piace da tempo alla dirigenza per blindare la porta. Ad accendere ulteriormente i riflettori è stata l’assenza del calciatore dalla tournée del Tottenham, un dettaglio che ha scatenato le fantasie dei tifosi. Per spegnere i rumor e fare chiarezza, è intervenuto direttamente il tecnico degli Spurs, Roberto De Zerbi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vicario non parte col Tottenham per la tournée, De Zerbi svela tutto: «Ecco perchè è rimasto a casa». L’annuncio

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Ordine di preferenza se col Dibu non si può far nulla: 1) Carnesecchi (è pronto per una big) 2) Atubolu (forte vero) 3) Trubin 4) Roefs (mi sa fuori portata) 5) Restes (fortissimo, ma è un salto molto grande) 6) Altri 7) Pinsoglio 8) Vicario x.com

E se alla fine il portiere del Napoli fosse Vicario?Questo potrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere l'anno dell'addio di Meret: e se stesse davvero arrivando Vicario? ilnapolista.it

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