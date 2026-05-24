De Zerbi litiga con Moyes e poi festeggia il Tottenham è salvo | l'abbraccio con Vicario dice tutto

Notizia in breve

Il Tottenham ha ottenuto la salvezza vincendo contro l’Everton con un gol di Palhinha. Dopo la partita, l’allenatore degli Spurs ha avuto un diverbio con l’allenatore avversario, poi ha festeggiato insieme a un suo giocatore, con un abbraccio che ha evidenziato la vittoria. La squadra di casa ha concluso la stagione con questa vittoria, assicurandosi la permanenza in Premier League.