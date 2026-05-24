De Zerbi litiga con Moyes e poi festeggia il Tottenham è salvo | l'abbraccio con Vicario dice tutto
Il Tottenham ha ottenuto la salvezza vincendo contro l’Everton con un gol di Palhinha. Dopo la partita, l’allenatore degli Spurs ha avuto un diverbio con l’allenatore avversario, poi ha festeggiato insieme a un suo giocatore, con un abbraccio che ha evidenziato la vittoria. La squadra di casa ha concluso la stagione con questa vittoria, assicurandosi la permanenza in Premier League.
Il Tottenham conquista la salvezza battendo l’Everton grazie al gol di Palhinha e scatena la festa degli Spurs attorno a Roberto De Zerbi. Per il West Ham, invece, la vittoria contro il Leeds non basta: arriva la retrocessione in Championship per gli Hammers. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Inter, con De Zerbi al Tottenham si complica l'affare VicarioL’Inter ha già assicurato il portiere, ma la trattativa con il Tottenham potrebbe complicarsi a causa delle recenti evoluzioni legate alla squadra...
L’Inter punta su Guglielmo Vicario mentre il Tottenham valuta la cessione di De ZerbiL’Inter sta valutando l’acquisto di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, con l’obiettivo di rafforzare la rosa nel ruolo di primo portiere.