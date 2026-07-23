Da Londra arriva la notizia che Vicario, portiere della nazionale, non parteciperà alla tournée del Tottenham. La sua assenza rappresenta un’opportunità per la Juventus, che potrebbe approfittarne per rafforzare la propria rosa. De Zerbi ha assistito alla partita di Spalletti, mentre la squadra inglese si prepara alla trasferta. La decisione di escludere il portiere dalla tournée è ufficiale e potrebbe influenzare le prossime scelte di mercato.

Da Londra arriva un bell'assist per la Juventus, di quelli che Luciano Spalletti vorrebbe vedere recapitato ai suoi attaccanti: Guglielmo Vicario non andrà in tournée insieme al resto della rosa tra Nuova Zelanda e Australia e per i prossimi giorni resterà quindi a Londra a trattare (almeno ufficialmente.) un lieve infortunio in cui è incappato in allenamento. Insomma, Roberto De Zerbi lascia campo aperto ai bianconeri, in prima fila per provare ad acquistare il portiere italiano. Come detto, ufficialmente Vicario non seguirà i compagni di squadra in Oceania per via di un problema fisico, ma non è un segreto che l'azzurro sia in uscita dagli Spurs. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Zerbi, assist a Spalletti: Vicario fuori dalla tournée del Tottenham. Occasione per la Signora

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