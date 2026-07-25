L’acqua del fiume Po si sta ritirando, lasciando scoperta una vasta area di sabbia. Le alghe e le piante aliene stanno colonizzando il porto turistico di Torricella di Sissa, in provincia di Parma. Per contrastare questa situazione, sono stati avviati interventi di salvaguardia e tutela del porto, con l’obiettivo di preservarne l’utilizzo e la funzionalità. La diminuzione del livello dell’acqua e la crescita di specie invasive rappresentano le principali problematiche affrontate.

Torricella di Sissa (Parma), 25 luglio 2026 - L’acqua del Po si ritira e lascia spazio a distese di sabbia, mentre le alghe e le piante aliene rubano ossigeno, e va già bene che oggi le barche non sono in secca come due settimane fa qui a Torricella di Sissa (Parma), porto turistico che è anche luogo d’elezione di pescatori e amanti della natura, buen retiro di pensionati stregati dal Grande Fiume. Qui i ‘capanni da pesca’ sono vere e proprie casette, ci sono gli stranieri e quelli che “arrivano ad aprile e se ne vanno a ottobre, è un po’ come avere una roulotte a Milano Marittima”, è la fotografia di Giuseppe Messina, 69 anni, lavorava all’Ausl di Parma, vive a Sissa e con la pensione ha scelto di passare il suo tempo libero qui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Viaggio sul Po, “il nostro impegno per salvare il porto turistico a Torricella di Sissa”

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