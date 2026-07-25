consiglio comunale straordinario sul porto turistico

Il Consiglio comunale si riunirà mercoledì 29 luglio alle 19 per un consiglio straordinario dedicato al porto turistico. La riunione è stata convocata per discutere delle questioni legate alla futura gestione e sviluppo dell’area portuale. La seduta si svolgerà in una sala consiliare e vedrà la partecipazione dei consiglieri comunali. La discussione si concentrerà sulle proposte e sulle decisioni da prendere per il destino del porto turistico.

Il futuro del porto turistico torna al centro del dibattito politico cittadino. Mercoledì 29 luglio, alle 19, il Consiglio comunale si riunirà infatti in seduta straordinaria e aperta per affrontare un unico argomento: lo stato della procedura di gara per l’individuazione del nuovo gestore del porto e il progetto di sviluppo e valorizzazione dell’area portuale previsto dal vigente Piano regolatore portuale. La convocazione arriva al termine di settimane caratterizzate da un acceso confronto tra maggioranza e opposizione. I consiglieri del Partito Democratico, promotori della richiesta di convocazione del Consiglio ai sensi del regolamento... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Ex Idroscalo via Elorina, il Consiglio comunale rilancia:«La città merita il suo nuovo waterfront»

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