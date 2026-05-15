Il porto turistico di Porto San Giorgio ha ottenuto la 40esima Bandiera Blu, riconoscimento assegnato sulla base di criteri ambientali e di qualità delle acque. Durante il passaggio di gestione, sono stati adottati nuovi standard per mantenere i livelli richiesti dalla certificazione. Tra gli interventi realizzati, sono stati effettuati investimenti nel settore energetico, con l’installazione di impianti che hanno contribuito a soddisfare i requisiti della Fee, l’organizzazione internazionale che assegna il riconoscimento.

? Punti chiave Come ha fatto il porto a mantenere gli standard durante il cambio di gestione?. Quali nuovi investimenti energetici hanno garantito il premio della Fee?. Chi gestirà lo scalo dopo il bando europeo per la selezione?. Perché la continuità del premio è fondamentale per l'economia locale?.? In Breve Gestione temporanea affidata all'Amministrazione Vesprini in attesa di bando europeo.. Investimenti Sgds Multiservizi includono nuovi pannelli fotovoltaici e infrastrutture interne.. La provincia di Fermo ottiene complessivamente sei vessilli per la stagione.. Campagne di sensibilizzazione ambientale rivolte ai più piccoli premiate dalla Fee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto San Giorgio: il porto turistico conquista la 40esima Bandiera Blu

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Porto San Giorgio: maranza e vandali, balneari disperati

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