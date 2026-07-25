Viaggio in Kenya schianto fatale Muore 52enne ferrarese marito e figlio feriti in ospedale
Una donna di 52 anni è deceduta in un incidente stradale lungo la strada costiera tra Mombasa e Malindi, in Kenya. La vittima, originaria di Cento e residente a Firenze, viaggiava con il marito e il figlio, entrambi feriti e ricoverati in ospedale. L’incidente è avvenuto durante un viaggio di vacanza. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle condizioni dei feriti.
Ferrara, 25 luglio 2026 – È morta in un incidente stradale lungo la strada costiera che collega Mombasa a Malindi, in Kenya, Sidney Serpetri, avvocata di 52 anni, nativa di Cento ma residente da anni a Firenze, che viaggiava in vacanza con il marito e il figlio. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sulla quale si trovava la famiglia si è scontrata frontalmente con un camion proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato violento: Serpetri e l’autista keniano sono morti sul colpo. Il marito e il figlio della donna sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in un ospedale di Mombasa. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi, sono assistiti dai sanitari e seguiti dalle autorità consolari italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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