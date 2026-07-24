Turista italiana morta in un incidente Kenya Fatale lo scontro frontale con un camion Marito e figlio feriti

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una turista italiana di 52 anni è morta in Kenya dopo uno scontro frontale con un camion. L’incidente ha coinvolto anche l’autista keniano, deceduto sul colpo. Il marito e il figlio della vittima sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale a Mombasa, senza rischiare la vita. La donna si trovava in vacanza nel paese.

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Roma, 24 luglio 2026 – È morta per uno schianto frontale con un camio  una turista italiana in vacanza in Kenya, la 52enne fiorentina Sidney Serpetri. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniano, mentre il marito e il figlio  sono ricoverati in ospedale a Mombasa: non sono in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, la donna donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. All’improvviso, l’auto è entrata in collisione con mezzo pesante proveniente dalla corsia opposta. L' ambasciata d'Italia a Nairobi si è immediatamente attivata per prestare ogni assistenza e segue la vicenda, in contatto con la famiglia e con l'ospedale dove si trovano i due connazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Incidente stradale in Kenya, morta turista italiana: aveva 52 anni ed era in vacanza con la famiglia

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