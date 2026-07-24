Una donna italiana di 52 anni è deceduta in Kenya dopo un incidente stradale. L’auto in cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un camion. Nell’incidente è rimasto ucciso anche l’autista keniano. Il marito e il figlio della vittima sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale a Mombasa, dove si trovano in condizioni non gravi.

Roma, 24 luglio 2026 – È morta per uno schianto frontale con un camio una turista italiana in vacanza in Kenya, la 52enne fiorentina Sidney Serpetri. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniano, mentre il marito e il figlio sono ricoverati in ospedale a Mombasa: non sono in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, la donna donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. All’improvviso, l’auto è entrata in collisione con mezzo pesante proveniente dalla corsia opposta. L' ambasciata d'Italia a Nairobi si è immediatamente attivata per prestare ogni assistenza e segue la vicenda, in contatto con la famiglia e con l'ospedale dove si trovano i due connazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turista italiana morta in un incidente in Kenya. Fatale lo scontro frontale con un camion. Marito e figlio feriti

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Incidente stradale in Kenya, morta turista italiana: aveva 52 anni ed era in vacanza con la famiglia

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Turista italiana morta in un incidente Kenya. Fatale lo scontro frontale con un camion. Marito e figlio feritiUna turista italiana di 52 anni è morta in Kenya dopo uno scontro frontale con un camion.

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