Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-07-2026 ore 19 | 10

Da romadailynews.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 19:10 del 25 luglio 2026, si registrano disagi sulla viabilità del raccordo anulare a Roma. La segnalazione, fornita da Astral infomobilità, indica rallentamenti e code lungo la carreggiata. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure, ma la circolazione appare congestionata in entrambe le direzioni. La situazione potrebbe peggiorare nelle ore successive, con possibili ripercussioni su strade limitrofe.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio avremo con il raccordo anulare in carreggiata esterna sia sempre traffico intenso tra la Roma Fiumicino e la Laurentina ci spostiamo sulla strada Aurelia coda all'altezza di Palidoro verso raccordo anulare andiamo sulla litoranea traffico a rilento tra Tor Paterno e Campo Ascolano nelle due direzioni sulla Nettunense scooter Aprilia Campo di Carne verso quest'ultima vediamo con la ferrovia regionale Metromare a partire da lunedì 27 luglio per lunedì al venerdì e ultime partenze dei treni dei capolinea di Porta San Paolo è... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 10:25Alle 10:25 di oggi, il servizio di Astral infomobilità segnala rallentamenti sulla carreggiata del Raccordo Anulare.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 07:25Alle 7:25 del 19 luglio 2026, il servizio di Astral Infomobilità segnala traffico intenso sul raccordo in carreggiata esterna tra Pontina e due sensi.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 08 | 40.

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle ... romadailynews.it

Stadio della Roma, Rocca: Acustica e viabilità non sono aspetti negoziabiliIl presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene così sul nuovo impianto dei giallorossi. Ecco le sue parole. siamolaroma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web