Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 10 | 25

Notizia in breve

Alle 10:25 di oggi, il servizio di Astral infomobilità segnala rallentamenti sulla carreggiata del Raccordo Anulare. La viabilità sulla rete regionale della regione Lazio presenta congestioni e code in alcune sezioni. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure, ma si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione e di consultare le fonti ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.