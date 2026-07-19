Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 10 | 25
Alle 10:25 di oggi, il servizio di Astral infomobilità segnala rallentamenti sulla carreggiata del Raccordo Anulare. La viabilità sulla rete regionale della regione Lazio presenta congestioni e code in alcune sezioni. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure, ma si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione e di consultare le fonti ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.
Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare carreggiata interna ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza ma permangono rallentamenti tra le uscite laurentine Pontina in esterna la circolazione scorrevole sulla statale Pontina traffico rallentato tra il raccordo anulare Spinaceto in direzione Latina andiamo sulla statale Aurelia code per traffico intenso tra Torrimpietra e centro Tre Denari verso Civitavecchia chiamo in provincia di Frosinone sulla statale 156 dei Monti Lepini code per incidente all'altezza di Patrica In entrambe le direzioni è... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
Notizie e thread social correlati
Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 07:25Alle 7:25 del 19 luglio 2026, il servizio di Astral Infomobilità segnala traffico intenso sul raccordo in carreggiata esterna tra Pontina e due sensi.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:10Alle 19:10 del 7 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo a Roma, secondo il servizio di Astral Infomobilità.
Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40.
Termovalorizzatore di Santa Palomba, il sindaco di Albano Massimo Ferrarini presenta osservazioni alla Regione Lazio. Critiche su salute, ambiente, viabilità, risorse idriche e costi per le famiglie #albanolaziale #castelliromani #termovalorizzatore #castellinot facebook
La Regione estende le restrizioni orarie per proteggere dal sole cocente altre fasce di lavoratori a rischio. #Roma #Latina #Lazio #AltreNotizie #InPrimoPiano #RegioneLazio #ordinanza #emergenzacaldo x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 09:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con raccordo ... romadailynews.it
Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it