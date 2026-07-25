Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-07-2026 ore 18 | 10

Il servizio di Astral infomobilità segnala traffico scorrevole nella maggior parte delle strade di Roma e del Lazio alle ore 18:10 del 25 luglio 2026. Non sono segnalate chiusure o rallentamenti significativi. La viabilità si presenta regolare, con nessuna interruzione o incidente di rilievo. La situazione del traffico rimane stabile e senza problemi sulle principali arterie della regione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico scorrevole su Gran parte delle strade e autostrade della ad eccezione della via Litoranea dove segnaliamo traffico a rilento tra Tor Paterno e Campo Ascolano nei due sensi Passiamo al trasporto ferroviario fino a lunedì 27 luglio per lavori di manutenzione programmata di potenziamento infrastrutturale del nodo di variazioni e cancellazioni per alcuni treni della linea regionali Roma Velletri Roma Vigna Clara Ladispoli Roma Tiburtina Val d'ala Tivoli Terme e Roma Tiburtina Cesano di Roma Monterotondo Mentana vediamo con... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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