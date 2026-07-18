Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 10 | 25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo traffico rallentato tra punto di non hai Castel Madama direzione Teramo mentre sulla A1 milano-napoli un incidente traffico tra nodo a 24 e la diramazione Roma Sud direzione Napoli sul grande raccordo anulare allettamenti tra Appia ed Ardeatina è più avanti tra le uscite Laurentina e puntina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Colombo e Pontina percorrendo la statale Pontina traffico rallentato tra il grande raccordo e via di Pratica direzione Latina mentre sulla via Litoranea rallentamenti e code tra Castel Fusano e Campo Ascolano nelle due direzioni per doccia e da tra le dita e tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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