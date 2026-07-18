Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 10 | 25

Da romadailynews.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 10:25 del 18 luglio 2026, si segnalano congestioni sulla A24 Roma-Teramo. Il traffico lungo questa autostrada presenta rallentamenti e code in entrambe le direzioni. La viabilità risulta influenzata in particolare tra le uscite di Roma e Teramo. Nessuna informazione immediata su incidenti o lavori in corso. La situazione viene monitorata e aggiornata periodicamente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo traffico rallentato tra punto di non hai Castel Madama direzione Teramo mentre sulla A1 milano-napoli un incidente traffico tra nodo a 24 e la diramazione Roma Sud direzione Napoli sul grande raccordo anulare allettamenti tra Appia ed Ardeatina è più avanti tra le uscite Laurentina e puntina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Colombo e Pontina percorrendo la statale Pontina traffico rallentato tra il grande raccordo e via di Pratica direzione Latina mentre sulla via Litoranea rallentamenti e code tra Castel Fusano e Campo Ascolano nelle due direzioni per doccia e da tra le dita e tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

viabilit224 roma regione lazio del del 18 07 2026 ore 10 25
© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 10:25
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 07:25Alle ore 07:25 del 18 luglio 2026, si segnala una condizione di viabilità sul Grande Raccordo Anulare a Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 18:10Alle 18:10 del 7 luglio 2026, un incidente ha causato rallentamenti sulla viabilità nella regione Lazio.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 15 | 25.

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 08:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un cantiere attivo ... romadailynews.it

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioStadio della Roma, Rocca: Acustica e viabilità non sono aspetti negoziabiliIl presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene così sul nuovo impianto dei giallorossi. Ecco le sue parole. siamolaroma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web