Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-07-2026 ore 17 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità segnala che, alle 17:25 del 25 luglio 2026, il traffico sulla rete stradale della regione Lazio è generalmente fluido. La viabilità risulta regolare sulla maggior parte delle arterie principali, senza segnalazioni di incidenti o rallentamenti significativi. La situazione resta stabile e non sono stati segnalati blocchi o code importanti nelle zone monitorate.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico scorrevole su Gran parte delle strade e autostrade della ad eccezione della via Litoranea dove segnaliamo traffico a rilento tra Tor Paterno e Campo Ascolano nei due sensi Passiamo al trasporto ferroviario fino a lunedì 27 luglio per lavori di manutenzione programmata di potenziamento infrastrutturale del nodo di variazioni e cancellazioni per alcuni treni della linea regionali Roma Velletri Roma Vigna Clara Ladispoli Roma Tiburtina Val d'ala Tivoli Terme e Roma Tiburtina Cesano di Roma Monterotondo Mentana vediamo con... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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