Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 07 | 25
Nella mattinata del 17 luglio 2026, alle 7:25, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è risultata regolare. Secondo il servizio di Astral Infomobilità, non si segnalano congestioni o incidenti in atto sulla rete stradale. La circolazione è descritta come nella norma, senza particolari criticità o deviazioni. Nessun intervento o intervento straordinario è stato comunicato fino a quel momento.
Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nella norma in queste prime ore del mattino da segnalare solo delle code in entrata verso il centro sulla via Flaminia a partire dal raccordo poi sempre sul raccordo si rallenta altezza Appia in carreggiata interna infine il trasporto pubblico ho capito i soldi a domani 18 luglio i lavori della Stazione Lepanto della metro a i treni transitano senza effettuare la fermata per tutta la durata degli interventi qui il termine previsto per il 30 agosto in alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione Ottaviano è... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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