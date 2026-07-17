Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 07 | 25

Notizia in breve

Nella mattinata del 17 luglio 2026, alle 7:25, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è risultata regolare. Secondo il servizio di Astral Infomobilità, non si segnalano congestioni o incidenti in atto sulla rete stradale. La circolazione è descritta come nella norma, senza particolari criticità o deviazioni. Nessun intervento o intervento straordinario è stato comunicato fino a quel momento.