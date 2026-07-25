Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-07-2026 ore 16 | 25

Da romadailynews.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 25 luglio 2026 alle 16:25 è stata diffusa una comunicazione da Astral riguardante la viabilità a Roma e nel Lazio. La nota, pubblicata dall'infomobilità regionale, riguarda un aggiornamento sulle condizioni di circolazione e eventuali interventi in corso. Non sono stati forniti dettagli specifici su incidenti o lavori in corso, ma si tratta di un avviso di carattere generale per gli utenti della rete stradale.

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