Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-07-2026 ore 16 | 25

Notizia in breve

Il 25 luglio 2026 alle 16:25 è stata diffusa una comunicazione da Astral riguardante la viabilità a Roma e nel Lazio. La nota, pubblicata dall'infomobilità regionale, riguarda un aggiornamento sulle condizioni di circolazione e eventuali interventi in corso. Non sono stati forniti dettagli specifici su incidenti o lavori in corso, ma si tratta di un avviso di carattere generale per gli utenti della rete stradale.