Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-07-2026 ore 16 | 25
Il 25 luglio 2026 alle 16:25 è stata diffusa una comunicazione da Astral riguardante la viabilità a Roma e nel Lazio. La nota, pubblicata dall'infomobilità regionale, riguarda un aggiornamento sulle condizioni di circolazione e eventuali interventi in corso. Non sono stati forniti dettagli specifici su incidenti o lavori in corso, ma si tratta di un avviso di carattere generale per gli utenti della rete stradale.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di atti all'immobilità un servizio della regione Lazio regolamento primo di particolari che dici da dove parte delle strade e autostrade della Regione ad eccezione della via Litoranea dove segnaliamo traffico rientro tra troppo a Terni Campo Ascolano nei due sensi Cambiamo argomento e passiamo al trasporto pubblico capitali non proseguono i lavori in stazione Lepanto della linea della metropolitana che resterà chiusa fino al 30 agosto i treni transitano senza effettuare fermata in alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione Ottaviano chiudiamo con la ferrovia regionale a... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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