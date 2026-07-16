Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-07-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 16 luglio 2026, Astral Infomobilità segnala che sulla viabilità di Roma, in particolare sul raccordo anulare, si sono verificati problemi o rallentamenti. La segnalazione riguarda la rete di mobilità gestita dalla regione Lazio e viene comunicata dalla redazione di Astral Infomobilità, che monitora le condizioni del traffico e fornisce aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul raccordo anulare per traffico fila in uscita diramazione Roma Sud Appia in esterna Si procede a rilento tra Aurelia e Roma Fiumicino è più avanti dalla Prenestina ^ 24 è proprio sulla tratto Urbano della Roma Teramo si sta in coda da Tor Cervara al video per la tangenziale direzione centro diamo uno sguardo alle consolari fila sulla Cassia 3 raccordo anulare via di Grottarossa in direzione centro situazione analoga code sulla Flaminia Grottarossa via dei Due Ponti traffico rallentato sulla Tiburtina da Settecamini... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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