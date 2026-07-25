Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-07-2026 ore 15 | 25

Da romadailynews.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il servizio di Astral infomobilità segnala un traffico scorrevole sulla rete stradale della regione Lazio, con aggiornamenti forniti alle 15:25 del 25 luglio 2026. La comunicazione si rivolge agli utenti della viabilità romana, senza indicare particolari criticità o interruzioni. Non sono stati segnalati incidenti o lavori in corso che possano influire sulla circolazione. La rete stradale appare libera e senza congestioni in questo momento.

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