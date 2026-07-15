Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 07 | 25

Due incidenti sulla rete stradale di Roma e del Lazio stanno causando disagi al traffico questa mattina, secondo il servizio Astral infomobilità. L'informazione è aggiornata alle 07:25 del 15 luglio 2026. Non sono stati forniti dettagli sui veicoli coinvolti o sulle eventuali conseguenze. La situazione potrebbe influire sulla viabilità nelle aree interessate, con possibili rallentamenti o code. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali per eventuali variazioni.

Astral infomobilità Buongiorno e buon mercoledì dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio 2 incidenti stanno creando Disagi con lunghe code sul Raccordo Anulare il primo in carreggiata esterna altezza Trionfale il secondo in carreggiata interna altezza galleria Appia poi si procede a rilento sul tratto Urbano della Roma Teramo in entrata a partire dal raccordo è sempre dal raccordo rallentamenti sulla via Flaminia verso il centro è tutto Grazie per l'attenzione da Marco ciluffo e la sala ora ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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