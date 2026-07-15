Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 07 | 25

Da romadailynews.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due incidenti sulla rete stradale di Roma e del Lazio stanno causando disagi al traffico questa mattina, secondo il servizio Astral infomobilità. L'informazione è aggiornata alle 07:25 del 15 luglio 2026. Non sono stati forniti dettagli sui veicoli coinvolti o sulle eventuali conseguenze. La situazione potrebbe influire sulla viabilità nelle aree interessate, con possibili rallentamenti o code. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali per eventuali variazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Astral infomobilità Buongiorno e buon mercoledì dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio 2 incidenti stanno creando Disagi con lunghe code sul Raccordo Anulare il primo in carreggiata esterna altezza Trionfale il secondo in carreggiata interna altezza galleria Appia poi si procede a rilento sul tratto Urbano della Roma Teramo in entrata a partire dal raccordo è sempre dal raccordo rallentamenti sulla via Flaminia verso il centro è tutto Grazie per l'attenzione da Marco ciluffo e la sala ora ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

viabilit224 roma regione lazio del del 15 07 2026 ore 07 25
© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 07:25
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 15:25Alle 15:25 del 7 luglio 2026, il traffico sulla maggior parte delle strade di Roma e del Lazio risulta regolare, secondo il servizio Astral...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 07:25Alle 07:25 di oggi, sulla strada tra Roma e Firenze si registrano due chilometri di coda.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25.

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioStadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilitàIl presidente della Regione Lazio si è espresso sul nuovo impianto dei giallorossi: Se ci sono problemi, questi non possono scaricarsi sul Pertini ... ilromanista.eu

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web