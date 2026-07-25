Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-07-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 25 luglio 2026, il servizio Astral Infomobilità segnala che sulla A24 Roma-Teramo ci sono rallentamenti tra i km 10 e 20 a causa di lavori in corso. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure. La circolazione procede con difficoltà, con code di breve durata. La situazione sulla viabilità rimane sotto monitoraggio, senza ulteriori variazioni segnalate.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo per incidente lunghe code altezza a Carsoli direzione Teramo sul grande raccordo anulare fino all'altra le uscite Appia ed Ardeatina in carreggiata interna mentre in via Aurelia per incidente traffico Grande Raccordo Anulare e Malagrotta direzione Civitavecchia prima nel 2001 Egli ha sempre verso Civitavecchia per incidente con trattore in pietra e Palidoro percorrendo la via Litoranea traffico rallentato tra Castel Fusano il campo ascolano nei due sensi di marcia veloce da Astral infomobilità è tutto... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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