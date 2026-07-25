Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-07-2026 ore 12 | 25

Notizia in breve

Alle ore 12:25 del 25 luglio 2026, sulla viabilità di Roma e del Lazio, si è verificato un incidente sulla diramazione Roma Sud. La circolazione è rallentata e si registrano code in direzione della città. Non sono stati forniti dettagli sulle persone coinvolte o sui danni materiali. La situazione è segnalata dal servizio di informazione sulla mobilità regionale.