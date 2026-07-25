Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-07-2026 ore 12 | 25
Alle ore 12:25 del 25 luglio 2026, sulla viabilità di Roma e del Lazio, si è verificato un incidente sulla diramazione Roma Sud. La circolazione è rallentata e si registrano code in direzione della città. Non sono stati forniti dettagli sulle persone coinvolte o sui danni materiali. La situazione è segnalata dal servizio di informazione sulla mobilità regionale.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la diramazione Roma Sud incidente traffico rallentato con code barriera Roma sud e Monte Porzio Catone direzione A1 milano-napoli si rallenta sulla A24 roma-teramo altezza a Tivoli direzione Teramo sulla A12 Roma Tarquinia traffico rallentato altezza a Torrimpietra direzione Civitavecchia sempre verso Civitavecchia percorrendo via Aurelia per incidente traffico rallentato con codec al Grande Raccordo in Malagrotta mentre sulla strada statale Pontina traffico rallentato tra Castel Romano e Pomezia direzione Latina da taglio veloce da Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
Notizie e thread social correlati
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 12:25Alle ore 12:25 del 7 luglio 2026, si segnalano disagi alla circolazione nel territorio di Roma e del Lazio.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 12 luglio 2026, la situazione della viabilità sulla rete stradale di Roma e del Lazio risultava regolare.
Temi più discussi: Maxi incendio all'Aurelio: strade chiuse, case evacuate e negozi chiusi; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 08 | 40.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 11:25 facebook
#Borgorose #Rieti #BorgoroseBeerDay2026 dal #24luglio al #26luglio dalle ore 17:00 alle ore 24:00 modifiche alla viabilità nel centro cittadino shorturl.at/mPzey #viabiliLAZ @WazeLazio x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle ... romadailynews.it
Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it