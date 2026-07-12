Alle 07:25 del 12 luglio 2026, la situazione della viabilità sulla rete stradale di Roma e del Lazio risultava regolare. La redazione di Astral Infomobilità ha segnalato che non si riscontravano incidenti o chiusure significative sulle principali arterie. La circolazione si svolge senza particolari rallentamenti o restrizioni, garantendo il normale flusso veicolare nella zona.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle principali strade autostrade della nostra regione ricordiamo che su via Salaria sono chiuse le corsie centrali per lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia all'altezza della motorizzazione i lavori termineranno il 18 luglio riaperta a via di Fioranello interessato Da interventi di messa in sicurezza attivo il senso unico alternato regolato da impianto semaforico per permettere la prosecuzione dei lavori ancora in corso il tratto interessato si estende per circa 250 metri dal Ponticello sul fosso di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 07:25

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 12:25Alle ore 12:25 del 7 luglio 2026, si segnalano disagi alla circolazione nel territorio di Roma e del Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 07:25Alle 07:25 di oggi, sulla strada tra Roma e Firenze si registrano due chilometri di coda.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 18:40Astral infomobilità assoluto trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle ... romadailynews.it

Nuovo passo avanti per lo stadio della Roma a Pietralata. Parere favorevole della Regione LazioLa direzione competente si è espressa positivamente sul progetto di fattibilità tecnico?economico, considerando superate le principali criticità urbanistiche e paesaggistiche emerse durante l’istrutto ... rainews.it