Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-07-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 25 luglio 2026, sulla A1 Roma-Napoli si registrano rallentamenti tra i caselli di Roma e di Napoli. La viabilità presenta code e traffico intenso in direzione sud. Nessuna informazione su incidenti o chiusure, ma si consiglia di percorrere con cautela. Le condizioni del traffico sono monitorate e aggiornate regolarmente.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Roma Napoli per incidente traffico rallentato tra Valmontone e Colleferro direzione Napoli mentre sulla A24 roma-teramo un cantiere attivo rallenta il traffico tra Tivoli e la barriera Roma Est direzione Roma sul grande raccordo anulare si rallenta tra le uscite Flaminia e Salaria in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna rallentamenti tra Tuscolana e diramazione Roma Sud percorrendo la statale Pontina traffico rallentato con code tra Castel Romano e Pomezia Nord direzione Latina in via Aurelia si... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 10:25Il 7 luglio 2026 alle 10:25, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07:25Il servizio di Astral infomobilità segnala la viabilità a Roma e nel Lazio alle 7:25 del 10 luglio 2026.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 07 | 25.

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it