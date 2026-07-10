Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25

Il servizio di Astral infomobilità segnala la viabilità a Roma e nel Lazio alle 7:25 del 10 luglio 2026. La comunicazione è stata diffusa dalla redazione di Astral, che fornisce aggiornamenti sul traffico e sulle condizioni delle strade regionali. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure importanti al momento. La piattaforma prosegue con aggiornamenti in tempo reale per gli automobilisti della zona.

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura di incidenti in A1 sulla direttrice Napoli tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli al momento non ci sono ripercussioni di traffico Ci spostiamo a Roma per traffico intenso prime code sulle consolari in entrata nella capitale sulla Cassia tra la storta e la giusta più avanti tra il raccordo anulare via al sesto miglio sulla Flaminia Grottarossa via dei due punti sulla via Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle tutto verso il centro sul Raccordo Anulare si procede lì da Anthony interna dalla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 10:25Il 7 luglio 2026 alle 10:25, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 07:25Alle 07:25 di oggi, sulla strada tra Roma e Firenze si registrano due chilometri di coda.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma - X x.com

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