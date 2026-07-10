Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25

Da romadailynews.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il servizio di Astral infomobilità segnala la viabilità a Roma e nel Lazio alle 7:25 del 10 luglio 2026. La comunicazione è stata diffusa dalla redazione di Astral, che fornisce aggiornamenti sul traffico e sulle condizioni delle strade regionali. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure importanti al momento. La piattaforma prosegue con aggiornamenti in tempo reale per gli automobilisti della zona.

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