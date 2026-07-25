Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-07-2026 ore 09 | 40

Notizia in breve

Il 25 luglio 2026 alle 09:40, il servizio Astral Infomobilità ha segnalato traffico regolare sulle principali strade della regione Lazio. Non sono stati segnalati incidenti o rallentamenti significativi. La situazione della viabilità sulla rete stradale appare fluida e senza particolari criticità.