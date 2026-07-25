Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-07-2026 ore 09 | 40
Il 25 luglio 2026 alle 09:40, il servizio Astral Infomobilità ha segnalato traffico regolare sulle principali strade della regione Lazio. Non sono stati segnalati incidenti o rallentamenti significativi. La situazione della viabilità sulla rete stradale appare fluida e senza particolari criticità.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade del territorio ad eccezione del grande raccordo anulare dove si sta in coda tra le uscite Colombo industriale in carreggiata interna percorrendo la statale Pontina lunghe code tra via di Pratica e Pomezia di Latina per un incendio altezza a Castel Romano prestare attenzione sulla via Litoranea si rallenta tra Castel Fusano del Campo Ascolano nei due sensi di marcia mentre in via Aurelia si rallenta trama La Grotte Castel di Guido e più avanti tra torrimpietra-palidoro direzione Civitavecchia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 09:40Alle 09:40 del 9 luglio 2026, Astral infomobilità ha segnalato un servizio sulla viabilità del Raccordo Anulare in esterna.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:40Il 7 luglio 2026 alle 9:40, è stato comunicato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.
Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 08 | 40.
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#Borgorose #Rieti #BorgoroseBeerDay2026 dal #24luglio al #26luglio dalle ore 17:00 alle ore 24:00 modifiche alla viabilità nel centro cittadino shorturl.at/mPzey #viabiliLAZ @WazeLazio x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle ... romadailynews.it
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