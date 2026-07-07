Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09 | 40

Il 7 luglio 2026 alle 9:40, è stato comunicato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione di Astral Infomobilità ha diffuso informazioni riguardanti il tratto urbano della A24. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi che influenzano il traffico in quella fascia oraria. La comunicazione si rivolge agli automobilisti per fornire indicazioni sulla situazione stradale nella zona.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 per incidente chiuso il bivio tra tangenziale est e la 24 per il traffico proveniente dal Grande Raccordo Anulare code a partire da Tor Cervara Rimaniamo sul tratto Urbano della A24 si sta in coda tra Togliatti e raccordo per difficoltà di immissione sul raccordo in esterna a causa delle code tra Prenestina e Tiburtina mentre in interna sul raccordo incolonnamenti tra la diramazione Roma sud e Roma Fiumicino sulla Roma Fiumicino code per traffico intenso tra raccordo e via del Cappellaccio Roma Eur to... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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