Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09 | 40

Da romadailynews.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 7 luglio 2026 alle 9:40, è stato comunicato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione di Astral Infomobilità ha diffuso informazioni riguardanti il tratto urbano della A24. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi che influenzano il traffico in quella fascia oraria. La comunicazione si rivolge agli automobilisti per fornire indicazioni sulla situazione stradale nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 per incidente chiuso il bivio tra tangenziale est e la 24 per il traffico proveniente dal Grande Raccordo Anulare code a partire da Tor Cervara Rimaniamo sul tratto Urbano della A24 si sta in coda tra Togliatti e raccordo per difficoltà di immissione sul raccordo in esterna a causa delle code tra Prenestina e Tiburtina mentre in interna sul raccordo incolonnamenti tra la diramazione Roma sud e Roma Fiumicino sulla Roma Fiumicino code per traffico intenso tra raccordo e via del Cappellaccio Roma Eur to... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

viabilit224 roma regione lazio del del 07 07 2026 ore 09 40
© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:40
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 7 luglio 2026, sulla strada tra Roma e Fiumicino si è verificato un incidente che ha causato disagi alla viabilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 09:40Alle ore 09:40 del 7 maggio 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Stadio Roma, Rocca: L'acustica e la viabilità non sono aspetti negoziabili. Dobbiamo avere delle garanzie; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 09 | 40.

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada Roma ... romadailynews.it

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioStadio della Roma, Rocca: Acustica e viabilità non sono aspetti negoziabiliIl presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene così sul nuovo impianto dei giallorossi. Ecco le sue parole. siamolaroma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web