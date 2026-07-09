Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 09 | 40

Notizia in breve

Alle 09:40 del 9 luglio 2026, Astral infomobilità ha segnalato un servizio sulla viabilità del Raccordo Anulare in esterna. La rete regionale ha registrato alcune criticità lungo l'anello stradale, senza specificare dettagli su incidenti o chiusure. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico in tempo reale e eventuali variazioni di percorso. Non sono stati indicati altri interventi o disagi significativi in questa fascia oraria.