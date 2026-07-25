Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-07-2026 ore 08 | 40
Alle 8:40 del 25 luglio 2026, le principali autostrade della regione Lazio presentavano traffico regolare secondo il servizio Astral infomobilità. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure in questa fascia oraria.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione del grande raccordo anulare dove si sta in coda tra le uscite Colombo in Ostiense in carreggiata interna sul litorale laziale si rallenta tra Castel Fusano del Campo Ascolano nei due sensi di marcia mentre in via Aurelia rallentamenti tra torrimpietra-palidoro direzione Civitavecchia percorrendo via Nettunense si rallenta ad Albano Laziale in prossimità dell'incrocio con via di Valle Pozzo nei due sensi di marcia mentre in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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#Borgorose #Rieti #BorgoroseBeerDay2026 dal #24luglio al #26luglio dalle ore 17:00 alle ore 24:00 modifiche alla viabilità nel centro cittadino shorturl.at/mPzey #viabiliLAZ @WazeLazio x.com
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