Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 08 | 40
Alle 8:40 del 8 luglio 2026, si segnala un incidente che coinvolge la viabilità nella zona di Roma. La rete di Astral infomobilità fornisce aggiornamenti sulla situazione del traffico in tempo reale.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla A1 roma-napoli che crea code da Ceprano Pontecorvo in direzione Napoli andiamo sul raccordo anulare per traffico in carreggiata interna code a tratti tra Casilina e Ardeatina in carreggiata esterna si rallenta dalla Cassia bis a Boccea il proseguendo code tra la pianta Tiburtina sul tratto Urbano della A24 per traffico intenso code da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro rimaniamo a Roma sulla via Flaminia si sentiva da raccordo anulare a via Gio Ponti verso il foro italico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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