Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla A1 roma-napoli che crea code da Ceprano Pontecorvo in direzione Napoli andiamo sul raccordo anulare per traffico in carreggiata interna code a tratti tra Casilina e Ardeatina in carreggiata esterna si rallenta dalla Cassia bis a Boccea il proseguendo code tra la pianta Tiburtina sul tratto Urbano della A24 per traffico intenso code da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro rimaniamo a Roma sulla via Flaminia si sentiva da raccordo anulare a via Gio Ponti verso il foro italico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 08:40

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 08:40Un incidente sulla Roma-Fiumicino ha provocato disagi sulla viabilità alle prime ore del mattino.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 08:40Alle prime ore del mattino, la rete stradale di Roma e del Lazio presenta alcune criticità segnalate dal servizio di Astral Infomobilità.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 08 | 40.

#Frosinone #lavori di rifacimento del manto stradale modifiche alla viabilità in #PiazzaleDeMatheis e in #VialeRoma dal #6luglio al #17luglio dalle 22.00 alle 06.00 shorturl.at/Uqryu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 07:25Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico Come di consueto in queste prime ore del ... romadailynews.it

Stadio della Roma, Rocca: Acustica e viabilità non sono aspetti negoziabiliIl presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene così sul nuovo impianto dei giallorossi. Ecco le sue parole. siamolaroma.it