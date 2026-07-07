Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 08 | 40

Un incidente sulla Roma-Fiumicino ha provocato disagi sulla viabilità alle prime ore del mattino. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia locale. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Si registrano code e rallentamenti in direzione aeroporto. La circolazione è stata parzialmente riaperta dopo alcune ore. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o cause dell’incidente.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidente sulla roma-fiumicino Al km 8 altezza raccordo direzione aeroporto si transita su carreggiata a ridotta mentre in direzione Roma code tra via della Magliana & via del Cappellaccio un altro incidente a causa delle cose su via Pontina tra via Laurentina in Castel di Decima in direzione Roma sul raccordo nel tratto tra Cassia Aurelia a seguire si sta in coda tra Prenestina e Tiburtina mentre in interna tra Nomentana e Tiburtina si sta in coda a causa di un precedente incidente Ora Risolto e a seguire traffico intenso tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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