Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-07-2026 ore 07 | 25

Il servizio di Astral infomobilità segnala traffico regolare sul Grande Raccordo Anulare e sulle principali arterie di Roma e del Lazio alle 07:25 del 25 luglio 2026. Non sono stati segnalati incidenti o rallentamenti significativi nelle strade monitorate. La viabilità appare scorrevole e senza particolari criticità. Le autorità continuano a monitorare le condizioni del traffico nella regione.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo e sulle principali autostrade del territorio percorrendo via Nettunense si rallenta ad Albano Laziale in prossimità dell'incrocio con via di Valle Pozzo nei due sensi di marcia in via Casilina traffico rallentato a Borghesiana altezza via di Vermicino direzione San Cesareo mentre sulla strada regionale 155 di Fiuggi si rallenta a Palestrina tra via della Selce e Contrada Casali nei due sensi di marcia e taglio veloce ed Astral infomobilità è tutto oro un messaggio di civiltà stradale nel 2025 il Lazio è... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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